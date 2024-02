Isikuandmeteks peetakse infot, mille abil on võimalik inimest identifitseerida (näiteks nimi, telefoninumber, e-posti aadress jm). Seetõttu on Kehra elanikel tekkinud kahtlus, et tegu võib olla isikuandmete lekkega.

Veebilehe domeeni nimi on Kehra.eu. Esmapilgul mõjub see ametlikult, kuid tegemist ei ole siiski valla suhtluskanaliga. Anija vallavanem Riivo Noor ütles Postimehele, et kindlasti ei ole tegu nende veebilehega ning vald ei tea, kes on selle loomise taga. Noore sõnul sai ta saidi olemasolust teada kolmapäeva õhtul ning teavitas kohe ka veebipolitseid.