Ta oli kursis, et piir suletakse autoliikluseks. «Vaatasin pidevalt kella ja kiirustasin, kuid teeolud olid tugeva udu tõttu keerulised. Pidin sõitma nii 70–80 km/h,» jutustab Juri, kui on telefoni käest pannud, et jagada Postimehele oma muljeid. «Mõtlesin kogu aeg, kas jõuan ja et piiril [Jaanilinnas] võib olla autode järjekord. Aga õnneks ei olnud ja lõpuks kõik lahenes. Helistasingi just naisele ja tütrele, et öelda – olen kodus, sõit läks hästi.»