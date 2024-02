Isamaa Harjumaa piirkond: automaksu plaanist tuleb loobuda

Isamaa Harjumaa piirkonna senine juht Jan Trei sõnas, et ees ootab tihe tööperiood. «Valitud juhatuse ametiaega jäävad nii sellesuvised Euroopa parlamendi kui ka tuleval aastal ees ootavad kohalike omavalitsuste valimised. Töö tugeva tulemuse nimel on juba alanud, asutatud on mitmeid uusi osakondi ning liitunud on tegusaid inimesi, kes valiti täna ka piirkonna juhatusse. Arvamusküsitlused näitavad, et Eesti inimesed usaldavad Isamaa väärtuspõhist poliitikat ja me peame käituma selle usalduse vääriliselt. Meie eesmärk on 2025. kohalike omavalitsuste valimistel panna välja tugevad Isamaa valimisnimekirjad kõigi Harjumaa omavalitsustes.»