Noortel avaneb võimalus osaleda Tall Ships Races purjeõppeprogrammis

Abilinnapea Tiit Terik märkis, et linn katab noore koolituskulud 700 euro ulatuses ning reisikulud sihtkohta ja tagasi, purjeõppuri enda kanda on osalustasu 300 eurot ja reisikindlustus. «Programmis osalemine on hea võimalus noortele omandada purjetamiskogemus ning seda rahvusvahelises meeskonnas. Lisaks avab õppeprogramm noortele huvilistele uksed merele, kus nad saavad mitte ainult õppida purjetamist, vaid tutvuda ka erinevate kultuuridega ning luua sidemeid üle maailma. See on ainulaadne võimalus avardada oma silmaringi ja omandada väärtuslikke teadmisi pikaaegse kogemusega professionaalse meeskonna käe all,» sõnas Terik.