Siseminister Lauri Läänemets (SDE) ütles, et kõige olulisem sellest on ilmselt osa, mis lubab kasutusele võtta uue rakenduse Mriik. Rakenduse põhimõte on, et edaspidi ei peaks inimesed enam oma dokumente kaasas kandma, vaid mobiilirakenduses on olemas näiteks inimese ID-kaart ja juhiluba.