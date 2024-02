Üks mu tuttav naisterahvas kõneles hiljuti oma sõbrannaga sellest, millest inimesed sõbrannadega ikka nii meeleldi kõnelevad: mitte just täiuslikust seisust armuelus. Kuid nad polnud kahekesi, neid kuulati pealt. Ootamatult hakkas mu tuttava taskust kostma jutupriginat ja kui ta Samsungi telefoni välja koukis, siis selgus, et seal oli aktiveerunud Bixby-nimeline tehisintellekt. «Aw, schucks,» jutustas Bixby ka kaasa ja pikkis teksti sisse naerunäo. «There’s nothing like a sweet, platonic love» (ei ole midagi võrreldavat platoonilise armastusega).