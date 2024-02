Droonilennutamise reeglid leevenesid Tallinna ümbruses professionaalide jaoks.

Tallinna lähiala all peetakse silmas lennujaamast umbes 20 kilomeetri kaugusele ja 120 meetri kõrgusele ulatuvat õhuruumi osa, kus õhusõidukite liiklust koordineeritakse lennujuhtimistornist.

Lennuliiklusteeninduse mehitamata lennuliikluskorralduse arendusjuht Madis Prink märkis, et droonindus on jõudsalt arenev valdkond ning Lennuliiklusteenindus sooviv aidata kaasa tavalennuliikluse ja droonide turvalisele koos eksisteerimisele.

«Muudatus on kaugema tuleviku vaates oluline samm, kuna võimaldab suuremat paindlikkust droonide kasutamises. See võiks olla positiivne sõnum erinevatele ettevõtetele, kelle äri jaoks on oluline teha droonilende kõrgemal,» märkis ta.