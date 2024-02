Kuku raadio saates «Keskpäevatund» keskendusid Priit Hõbemägi, Marek Strandberg ja Ainar Ruussaar seekord eelkõige Jüri Ratase liitumisele Isamaaga.

«Kui vaadata asja laiemalt, siis iseenesest ei ole küsimus mitte niivõrd Jüri Ratases, vaid kanalauta sattuva rebasena käituvas Urmas Reinsalus, kes murrab järjest ja järjest isikuid, kelle liitumine Isamaaga tundub olevat ahvatlev,» kommenteeris Strandberg, kuid tõdes, et tegu on Pyrrhose võiduga. «Tõsised isamaalased võivad mõelda selle peale: «Pagan, kommunistide pesas kasvanud tüüp on siin.»»

Strandbergi sõnul on lähiajal näha, mis Isamaa toetus teeb ja ta ennustab, et see võib mõnevõrra langeda. «Mul on kogu aeg rusikas taskus olnud Keskerakonna suhtes, aga ma olen kogu aeg mõelnud Isamaa ja rahvusliku värgi peale... . See tundub isegi kõigega harjunud Eesti poliitilises teatris üsna halva mänguna.»

Ruussaar juhtis tähelepanu, et Ratas mitmekordse peaministrina ja endise linnapeana omab väga kindlat valijaskonda ning see valijaskond on võibolla ka suurenenud nende arvelt, kes on tänases Keskerakonnas pettunud. «Võimalik, et tema valijaskond on suurenenud nende arvelt, kes näevad Isamaa erakonda üha tugevnana. Isamaa populaarsus on viimaste kuude reitingute järgi kõige suurem - kindlasti ta ei jää selliseks.»

Ta lisas: «Mina ennustan küll, et Jüri Ratase enda häältesaagiga ja Isamaaga ei juhtu selle liitumise puhul mitte midagi.»

Priit Hõbemägi sõnul on tähtis küsimus, mis rolli Ratas Isamaas võtab. «Praegu toimus avalikkusele mõeldud show. Kahtlemata on Jüri Ratas selline tegelane, et kui ta pressikonverentsi kokku kutsub, siis jooksevad ajakirjanikud kohale, kaamerad tõmmatakse käima ja raporteeritakse kogu rahvale. Temal seda tähelepanu enesele koondamise jõudu on päris kõvasti. Aga kui vaatame Isamaad tervikuna, siis seal on näha, et Urmas Reinsalu kümbleb tähelepanus ja päikesepaistes. Pärast seda, kui ta võttis juhtimise üle Helir-Valdor Seedrilt, on - osalt selle ülevõtmise, osalt heade asjaolude kokkulangemise, osalt tubli töö tõttu - populaarsus lennanud raketina taevasse. Kui ma vaatan seda malelauda, siis ma ei saa aru, kus on see auk, kuhu tuleb Jüri Ratase nimeline pulk pista.»