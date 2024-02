Lääne-Nigula vald pani politseile kohustuse, mida korrakaitsjad endale ei soovi

Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin saatis eelmisel nädalal Lääne-Nigula vallavalitsusele kirja, milles juhtis tähelepanu, et valla koerte ja kasside pidamise eeskirja järgi teostab selle täitmise üle järelevalvet politsei- ja piirivalveamet, kuid see ei ole korrektne.

Taratuhin märkis, et politsei ja piirivalve seadus sätestab politsei ülesanded üksikasjalikult. Seadus sätestab muu hulgas, et politsei ülesanneteks on muude seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.