Keskkonnaamet palkab riietuse spetsialisti

Vakra ütles Postimehele, et keskkonnaamet otsib tõesti asjalikku inimest, kes suudaks korraldada ameti välitööde tegijate varustamise vajalike vormiriietega ning teha seda sujuvalt ja raiskamiseta.

«Tegu pole uue ametikohaga, sest vormi- ja tööriietust on keskkonnaameti inspektorid ja välitöödel toimetavad spetsialistid alati kasutanud. Ja nagu kõigil vormirõivaid haldavatel asutustel politseist kaitseväeni on selleks vaja spetsialisti meilgi. Juba ammu enne kärpeuudiseid tehtud üleminekuplaanides oli oluline roll säästlikul üleminekul uuele vormile – me ei vaheta vormi- ja töörõivaid välja ühekorraga, vaid järk järgult vastavalt vanade rõivaste kulumisele,» rääkis Vakra.