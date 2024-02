Linnade ja valdade liit õpetajate palgatõusust: omavalitsused on keerulises olukorras

«On igati positiivne, et lõpuks leiti lisaraha, et lõpetada õpetajate streik ning õpetajate alampalga kokku lepitud määr tõusis 1820 eurole. Küll aga on omavalitsused koolipidajatena keerulises olukorras, sest valitsuse ja õpetajate kokkuleppe kohaselt tuleks kõrgem alammäär maksta tagasiulatuvalt juba jaanuarikuu eest. Kohalikud omavalitsused saavad valitsuse lubatud töötasu üldhariduskoolide õpetajatele välja maksta siis, kui riik on omavalitsustele alammäära maksmiseks puudu oleva summa ka reaalselt eraldanud. Kirjas on ka välja toodud, et kohalike omavalitsuste käesoleva aasta eelarved on valdavalt kõikides linnades ja valdades vastu võetud ning täiendavad rahalised lisakohustused, mida omavalitsused ei saanud ega osanud eelarvet kavandades ette näha, seavad ohtu kohalike omavalitsuste autonoomsuse ning eelarve planeerimise jätkusuutlikkuse,» kommenteeris Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei.