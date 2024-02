Kinni peetud meestest on üks Venemaa kodakondsusega ja teine Eesti-Vene topeltkodakondsusega. Riigiprokuratuur taotles kohtult Vene Föderatsiooni kodaniku vahi alla võtmist. «Harju maakohus nõustus prokuratuuri taotlusega ning võttis mehe kuni kaheks kuuks vahi alla, sest vabaduses viibides võib ta kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduma asuda,» selgitas riigiprokurör Triinu Olev. «Eelmise nädala lõpus vahistatud mees on kahtlustuse järgi seotud ka Alfons Rebase peabareljeefi värvimisega,» lisas riigiprokurör. Lisaks on kohus paar nädalat tagasi prokuratuuri taotlusel vahistanud ka Eesti-Vene kodakondsusega mehe, keda kahtlustatakse muuhulgas Virumaa mälestusmärkide lõhkumises mullu 8. mail.

Sinimägedes toimunud teise maailmasõja lahingud on Venemaa Föderatsioonile valulik meenutus ning seetõttu on sealsed mälestusmärgid ka nende üheks kättemaksu objektiks. «Uurimises kogutud tõendite põhjal on alust arvata, et tellimusi kuritegude toimepanemiseks esitati juba eelmisel kevadel ning need hoogustusid taas hiljuti. Eelnevalt otsiti sotsiaalmeedia kaudu inimesi, keda kasutada kuriteo toimepanemise «tööriistana.» Anname endast parima, et kõik Venemaa huvides Eestis kuritegusid toime pannud inimesed tuvastada ning neile koostöös prokuratuuriga süüdistus esitada. Omakasu ajendil sellisele kuritegelikule avantüürile minek ei vääri sellega kaasnevaid tagajärgi,» ütles kaitsepolitsei peadirektori asetäitja Aleksander Toots.