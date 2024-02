Riigikogu liikmed esitasid eelnõu rahvusooper Estonia juurdeehituse eriplaneeringu algatamiseks

Toetusrühma esimehe Siim Kallase (Ref) hinnangul on riigi eriplaneeringu algatamine üks võimalus nende takistuste ületamiseks. «Vähemalt sada aastat on Eesti ühiskonnas arutatud ja kurdetud tõelise ooperiteatri puudumise üle, kuid pole tehtud ühtki otsust Estonia juurdeehituse ega uue ooperiteatri ehitamise alustamiseks. Samuti pole kehtestatud ühtegi vastavat planeeringut,» ütles Kallas.

«Ooperikultuuri olemasolu on kahtlematult meie rahvuslik väärtus. Eriplaneeringu algatamise ettepanekuga antakse täitevvõimule täiendav poliitiline tugi ja see peaks kiirendama protsessi, mille lõpptulemuseks on rahvusooperi vajalik juurdeehitus,» sõnas Kallas. Ta rõhutas, et eriplaneeringu algatamise otsus peab sisaldama põhjendusi, mis määratlevad rahvusvaheliste huvide kaitstuse ja maailmapärandi nimekirja kantud muinsuskaitseala säilitamise eesmärgid.