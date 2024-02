Valitsuse otsus krüptoärimeeste USA-le väljaandmise suhtes vaidlustati

Justiitsminister Kalle Laaneti kinnitusel ei olnud kummagi kodaniku väljaandmise suhtes välistavaid ega piiravaid asjaolusid. «Valitsus jõudis järeldusele, et kodanike väljaandmine USA-le on põhjendatud, kooskõlas õigusriigi põhimõtetega ja ei riiva kodanike õigusi ebaproportsionaalselt,» ütles ta.

Tallinna ringkonnakohtu varem tehtud etteheidetesse, mis viisid valitsuse eelmise korralduse tühistamiseni, suhtus justiitsministeerium tõsiselt. Varem kohtu väidetud puudused said kontrollitud ja kõrvaldatud. Muu hulgas on Eesti esindaja kontrollinud kinnipidamistingimusi USA kinnipidamisasutuses, kuhu kodanikud väljaandmise järel USAs paigutatakse.

«Kohtu soovil veendusime, et USA kinnipidamisasutuses viibimine ei too kodanikele kaasa selliseid põhiõiguste riiveid, mis annaksid meile põhjust väljaandmisest keelduda. Sealsed tingimused on inimlikud ja seaduslikud,» sõnas Laanet.