Žürii tõstis esile Miku laia ja usaldusväärset kontaktide võrgustikku, mis aitab tal hõlpsalt orienteeruda Eesti poliitmaastiku telgitagustes. Tema suurepärane analüüsivõime ja seoste leidmise oskus on andnud Postimehe lugejatele väärt teadmisi päevakajaliste sündmuste arengusuundade kohta. Miku tekstid on põhjalikud, samas kergesti loetavad, samuti on ta alati oodatud kommenteerija raadioeetris ja kaamera ees.