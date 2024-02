Paul Keres: justiitsminister Laanet suhtub vanglatervishoidu kergemeelselt

«Kalle Laaneti seisukohad on sügavalt ekslikud. Oleme esitanud valitsusele ja nüüd ka kohtule veenvad ja ümberlükkamatud ekspertarvamused selle kohta, et kinnipidamistingimused USA-s, mis meie klientidele osaks langeks, rikuvad Euroopa Inimõiguste Konventsioonist tulenevaid nõudeid,» ütles Keres BNS-ile.

Eriti murettekitav on tema sõnul Laaneti kergemeelne suhtumine vanglatervishoidu. «Oleme valitsusele teada andnud, et USA vanglasüsteemi tervishoid on täiesti käest ära ja seal on inimeste abita jätmine ka raskete haiguste puhul täiesti rutiinne. USA vanglate amet on juba paar aastat tagasi kaotanud oma meditsiiniakrediteeringu ega ole siiani suutnud seda taastada. Ka USA senat on juba aastaid nõudnud vanglate ametilt tervishoiuteenuste kordaseadmist, aga olukord siiani paranenud ei ole,» lausus Keres.

Vandeadvokaat leiab, et justiitsministeerium on haldusmenetluses teinud kõik endast oleneva, et valitsusele jõuaks otsuse tegemise ajal võimalikult vähe ja poolik teave. «Seetõttu peab paraku peab asja jälle vaagima kohus,» lisas Keres.

Valitsus otsustas 25. jaanuaril test korda, et rahapesus, kelmuses ja kuritegelike kokkulepete tegemises süüdistatavad krüptoärimehed Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko antakse USA-le välja.

Justiitsminister Kalle Laaneti sõnul ei esinenud kummagi kodaniku välja andmise suhtes välistavaid ega piiravaid asjaolusid. «Valitsus jõudis järeldusele, et kodanike väljaandmine USA-le on põhjendatud, kooskõlas õigusriigi põhimõtetega ja ei riiva kodanike õigusi ebaproportsionaalselt,» ütles Laanet.

Tallinna ringkonnakohtu varem tehtud etteheidetesse, mis viisid valitsuse eelmise korralduse tühistamiseni, suhtus justiitsministeerium tõsiselt. Varem kohtu väidetud puudused said ministeeriumi kinnitusel kontrollitud ja kõrvaldatud. Muu hulgas on Eesti esindaja kontrollinud kinnipidamistingimusi USA kinnipidamisasutuses, kuhu kodanikud väljaandmise järel USA-s paigutatakse.

«Kohtu soovil veendusime, et USA kinnipidamisasutuses viibimine ei too kodanikele kaasa selliseid põhiõiguste riiveid, mis annaksid meile põhjust väljaandmisest keelduda. Sealsed tingimused on inimlikud ja seaduslikud,» sõnas justiitsminister Kalle Laanet.

Tegemist on teise korraga, mil valitsus otsustas mehed USA-le välja anda. Esimest korda otsustas valitsus seda teha mullu 7. septembril, kuid Tallinna ringkonnakohus tühistas selle 29. novembril, viidates muu hulgas, et valitsus on jätnud otsustamisel olulise asjaoluna uurimata kinnipidamistingimused USA-s.