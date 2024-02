Metropoliit Eugeni pidi eile Eestist lahkuma

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku (MPEÕK) metropoliidile Eugenile teatati esmaspäeval ametlikult, et tema ajutise elamisloa pikendamisest on keeldutud ja ta on kohustatud teisipäeval Eestist lahkuma. Politsei- ja piirivalveameti andmetel sai metropoliit korraldusest aru.