«Ütleb ta ju isegi, et ta on selle kirja ammu kirjutanud ja siiani kahelnud, kas seda kirja saata. Mingid mõttekatked sellest kirjast jõudsid minuni juba möödunud aastal ja konkreetsemalt tegi Kaja Kallase seisukohad mulle teatavaks erakonna peasekretär pea kolm nädalat tagasi,» lausus Ansip Postimehele saadetud kommentaaris.

Ansip on enda sõnul alati kaitsnud Reformierakonna põhimõtteid, seda maailmavaadet, mis on hoidnud Reformierakonda pikka aega Eesti kõige tugevama erakonnana. «Leian, et Kaja Kallas pole valitsust ega erakonda hästi juhtinud. Reformierakonna aluspõhimõtteid rikkudes on ta kaotanud Eesti rahva usalduse. Usalduse kaotus pole olnud vältimatu, see on konkreetsete tegevuste ja tegemata jätmiste tagajärg.»