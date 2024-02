Eesti vetes asuvalt laevavrakilt avastati kuni 8 kg elavhõbedat

Täna ühendministeeriumis toimunud seminaril andsid projekti läbiviijad ülevaate, millises seisus on uuritud kolm ohtlikku vrakki ning andsid soovitusi, et ennetada vrakkide keskkonnaohtlikuks muutumist.

Kliimaministeeriumi merenduse ja veekeskkonna asekantsler Kaupo Lääneranna sõnul uurib riik igal aastal koos ekspertide ja sukeldujatega mõnda vrakki lähemalt, et saada selgust nende keskkonnaohtlikkusest. «55 ohtlikust vrakist oleme nüüdseks jõudnud 25 detailsemalt uurida. Mitu vrakki on olnud sellises seisus, et need on tulnud kas kütusest tühjaks pumbata või puhastada ohtlikest naftajäätmetest,» selgitas Läänerand. «Ministeeriumi prioriteet on saavutada järjest paremat olukorrateadlikkust vrakkide ohtlikkuse osas, et kriitilises seisus vrakke süsteemselt keskkonnaohutuks muuta,» lisas ta.

Enamusel II maailmasõjas uppunud vrakkidel on veel pardal kütuseks kasutatud raskekütteõli. Paraku pole teada, millistes kogustes ning kas see võib lähiajal hakata välja lekkima. Suure tõenäosusega on laevavrakke veelgi rohkem, mille avastamistõenäosus suureneb tänu tehnoloogia arengule.

KIKi projektijuhi Aivi Allikmetsa sõnul on projekti kõige olulisem tulem selgus kolme uuritud vraki osas. «Teame, kui kriitilises olukorras need on ja kui kiire on järgmiste sammude astumisega. Kuna ennetamine on alati odavam kui hilisem reostuse likvideerimine, jätkame kindlasti tööd, et leida võimalusi vrakkide keskkonnaohutuks tegemisel,» lisas Allikmets.