Leetrid on väga nakkav haigus ning viiruse levikut saab piiritleda haigete varajase väljaselgitamisega, nende isoleerimise ja raviga.

Harjumaal elav täiskasvanu sai sel nädalal kinnituse, et on nakatunud leetritesse, tegemist on kohaliku juhtumiga, sest nakatunu ei ole viimasel ajal välisriiki reisinud.