«Eks ta oli üllatus. Arvestades seda, et ma juba reservis olen, on selline tunnustus muidugi ootamatu,» kommenteeris kindralmajor Postimehele.

Küsimusele, kas teenetemärk tuli Ühtegile elutöö või Kaitseliidu jõulise arenemise eest viimastel aastatel, vastas Ühtegi: «Pigem elutöö, kui võtta nii, et minu eelmised kotkaristid olid 1991. ja 1997. aastal. Nüüd on 27 aastat möödas, et vahepeal on päris palju asju ära tehtud.»