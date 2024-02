Ka ringkonnakohus ei lubanud Aruküla tapjat kohtuprotsessi ajaks vabadusse

Prokurör Natalia Miilvee leidis 28. detsembril toimunud kohtuistungil, et Jaksoni suhtes esineb jätkuvalt põhjendaud kuriteokahtlus ning vahistamine on jätkuvalt põhjendatud ega ole ebamõistlikuks muutunud. Miilvee leidis, et Jaksoni vahi all hoidmise tingib kuriteo raskus, samuti asjaolu, et Jakson pani kuriteo toime alaealise suhtes.