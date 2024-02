Zelenskõi sõnul peaks kõik Vene külmutatud varad suunatama kaitseks terrori eest

«Eelkõige puudutab see külmutatud Venemaa varasid – nii terroririiki kui ka sellega seotud varasid. Kõik tuleb konfiskeerida ja kasutada terrorismivastases kaitses. Terroristile on õiglane vastu astuda. Terroristide hävitamine on õiglane. On õiglane sundida terroristlikku riiki maksma selle eest, mida see korda saadab,» rääkis Zelenskõi.