Kuku raadios rääkis sellest vanemkomissar Sander Leinberg, kes oli ka sündmuspaigal kohal. «Praegu kannatanuid ei ole. Täna 7.50 paiku toimus ahelavarii. Esialgsetel andmetel oli kokku põrganud 11 sõidukit ning nüüd on Lasnamäe pool tee suletud. Teed on väga libedad ja ei pea 100 km/h sõitma,» manitses Leinberg.

«Esialgu tundub, et oli valesti valitud kiirus,» oletas Leinberg avarii põhjuste kohta. Ta lisas, et avariikohas taastub liiklus ehk paari tunni pärast, sest on vaja veel puksiir tellida.

Leinberg sõnas Postimehele saadetud kommentaaris kella 11 ajal, et õnnetuses keegi vigastada ei ole saanud ning tegemist on kindlustusjuhtumiga. «Sündmuskohal toimetasid nii politseinikud, päästjad kui ka kiirabitöötajad. Politseinikud tegid kindlaks, et kõik autojuhid olid kained ja neil oli juhtumisõigus.Esialgsetel andmetel toimus õnnetus libeda tee tõttu, kuid täpne õnnetuse põhjus on veel selgitamisel,» lisas ta.