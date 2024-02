KOKKADE OLÜMPIA ⟩ Eesti kokkade võistkond naasis kulinaariaolümpialt hõbeda ja pronksiga

Hõbe- ja pronksmedal on supertulemus. «Olen meie võistkonna üle üliuhke,» ütles Eesti Peakokkade Ühenduse president Taigo Lepik ja lisas, et enne kokkade olümpiat oli eesmärgiks naasta medaliga, kuid et neid võidetakse lausa kaks, neist üks veel hõbe, on esimest korda osalenud kokkadele erakordne saavutus. «Lisaks saime tutvustada Eesti toitu, head gastronoomilist kvaliteeti ja loomulikult oleme suure kogemuse võrra rikkamad,» nentis Lepik.