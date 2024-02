ANALÜÜS ⟩ Kolonel Merilo esimene töö: kindralite liigutamine

See ei tähenda, et ta valis ainult nende kahe vahel või et nemad oleks olnud tema soosikud – avalikes sõnavõttudes on Pevkur nimetanud erinevaid nimesid –, aga kuna alates eelmisest suvest on just Palmi ja Karust nimetatud kõige esimesena, peegeldas ka Pevkur avalikkuse ootusi. Sest just nende kahe kohta kõige enam küsiti.