LEHTME PÄRAND ⟩ «Kõik annetajate raha, mis Ukrainasse läks, on läinud valesti»

Kokkuvõttes on kogu summa, mis Ukrainasse läks, läinud valesti, võttis Slava Ukraini nõukogu esimees Kristo Tohver kokku Vaskiviga seotud firmale ICC Constructions (ICC), aga ka heategevusfondile All for Victory (AFV) kantud annetajate raha saatuse. Küll möönis ta, et pole jaksanud kõiki arved rida-realt üle kontrollida. See jääb prokuratuuri teha.