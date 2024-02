«Hinnalaed ja meie sanktsioonid on viinud Venemaa nafta allahindluste suurenemiseni, mis piirab tulusid, millele Kreml oma ebaseaduslikus sõjas tugineb. Tänased tegevused Venemaa naftahinna piirmäära rikkuvate laevade vastu peaksid mõjuma jätkuva hoiatusena, et me suudame meetmeid jõustada. Lisaks aitavad uued sanktsioonid täita detsembris ühenduse G7 juhtide võetud kohustusi vähendada Venemaa teemanditulusid,» seletas aseminister Brian Nelson.