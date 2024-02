Reinsalu: Mölderile kahtlustuse esitamine tuli halva üllatusena

«Tänase uudise valguses saan öelda, et ta ei läbinud Isamaas katseaega. Ma olen temaga pärast kahtlustuse esitamist kohtunud ja oma seisukoha talle esitanud. Ta on Isamaa erakonnast lahkunud. Sellega on meie jaoks sel lool joon all ja õiguskaitseasutused toovad asjas selguse,» kinnitas Reinsalu.