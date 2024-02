Aivar Kokk rääkis, et katuserahade nimekirja esitab rahanduskomisjonile erakonna riigikogu fraktsioon ja katuserahade arutamisel ei keskenduta sellele, kes ühe või teise ettepaneku on teinud. «Nimekiri jääb rahanduskomisjoni selleks, et kui tekib kunagi mingi probleem, siis me teaksime, kes on see inimene, kes on vastava ettepaneku teinud.»