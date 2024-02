Tegemist on väga moodsa relvasüsteemiga, mis tõstab Eesti meresõjapidamise võime täiesti uuele tasemele. Kõrgtehnoloogiline raketisüsteem on osa Eesti terviklikust rannikukaitse komplekslahendusest ja katab laskeulatusega ära pea kogu Läänemere.

Blue Spear 5G SSM uue põlvkonna raketisüsteem on Eesti kaitseväe kõige kaasaegsem ja innovaatilisem relvasüsteem, mis on võimeline töötama iga ilmaga nii päeval kui ka öösel, võimaldades horisonditaguste, liikuvate ja statsionaarsete merel asuvate sihtmärkide tabamist. Relva maksimaalne laskeulatus on 290 kilomeetrit. Relv kasutab sihtmärgi otsinguks aktiivset radarsensorit, täpset navigeerimist ja robustset sidesüsteemi, mis on immuunne elektroonilise võitluse vahenditele.