ARUANNE LUGEJALE ⟩ Kes sai pihta emotsionaalsele resonantsile?

Just nimelt mõjusaid lugusid ja erilisi emotsioone otsis ka seekordne žürii neljas žanris ligi 270 foto hulgast. Tehniline pool oli samuti tähtis, aga mitte esmatähtis.

Tulemus ei ole objektiivne, ent ei kuulu ka edasikaebamisele. Sest emotsioone ja lugusid pole võimalik robotlikult mõõta. Ometi pole siin midagi vaielda: need tippude tippu jõudnud tööd on tõepoolest erilised ja aitasid mullu meie meediamajas tehtud ajakirjandust muuta märkimisväärselt sisukamaks, et mitte öelda kvaliteetsemaks. Sellised teosed saavad sündida üksnes inimeseks olemise keerukast kunstist, koolitagu robotid end kuitahes targaks. Aitäh, tublid inimesed!