ARUANNE LUGEJALE ⟩ Pressinõukogu küsimused: mis loom on taskuhääling ja kas sõitvat autot võib pildistada

See loob mulje, et Eestis on ajakirjandusega kõik kõige paremas korras. Kaebuste ja otsuste sissu süüvides selgub, et alati rahuloluks siiski põhjust pole. Suurimateks probleemideks on jätkuvalt arvamuste ja faktide segiajamine ning süüdistatavale sõna mitteandmine. Mõne kaasuse puhul oli rünnatavale küll sõna antud, aga ei olnud antud võimalust vastata kõigile olulistele väidetele. Jääb mulje, et kohati küsib ajakirjanik kommentaari vaid n-ö linnukese pärast. Sellistel puhkudel üritab pressinõukogu aru saada, kas toimetus küsis vastaspoole kommentaari sisuliselt ja õigel ajal või tehti seda tegeliku soovita saada sisuline vastus.