Küllap pole vähe neid, kelle hommikusse päevaplaani kuulub julgeolekuanalüütiku Rainer Saksa koostatud sõjaülevaadete lugemine. Võrreldes näiteks Teet Kalmuse ja Igor Taroga, kes samuti Venemaa alustatud Ukraina-vastase sõja teemal raporteid kokku panevad, eristab Saksa kirjutisi ratsionaalsem toon ja suurem analüütilisus, mis tuleneb tema varasemast tegevusest, sh Eesti välisluureteenistuse peadirektorina ning välisministeeriumi kantslerina. Samuti eristab Saksa ülevaateid teiste tehtuist see, et need ilmuvad iga päev.

Saks tunnistab, et muude tegurite seas (millest tuleb juttu allpool) on teda motiveerinud regulaarselt kirjutama see, kui mõned inimesed on öelnud, et nad ei jaksa kogu aeg meediat jälgida, aga need kaks minutit, mis kuluvad tema postituse lugemiseks, annavad neile sõjas juhtuvast piisava pildi. «See tekitab tunde, et ju seda on kellelegi vaja,» ütleb ta.