«Eksisteerid, aga mille jaoks». Kuidas lapse surma järel taas elu mõte leida?

Tiina Klemets ütleb, et keegi ei peaks lapse kaotust läbi elama. Kui selline katsumus aga vanemale siiski osaks saab, tuleks tema kogemuse järgi jõuda sellisesse hingelisse seisu, kus elu on hästi lihtne: seni, kuni oled elus, on võimalik veel kõike teha.

Lapse surm on vanematele laastav – tihti langetakse musta auku, kust välja enam ei ronitagi. Lapse kaotanud emad jagavad, et kuigi vahel on tunne, et enam ei jaksa, tuleb oma mõttemaailmaga tööd teha. Kord aastas kogunetakse jumalateenistusele, et sama kogemusega inimeste keskel leinale leevendust leida.