Sündmused rullusid lahti neljapäeva varahommikul, kui kaitsepolitsei otsis samal ajal läbi nii Möldri kui Viljandimaal asuva Kõo jahiseltsi juhi Tõnis Riiski kodu ja töökoha. «Kümme inimest tuli majja, proua oli veel öösärgis, põhjalikult otsiti kõik läbi, isegi lastetoad,» rääkis Riiski isa Tarmo, endine Kõo valla vanem. Reede varahommikul, kui Tõnis Riisk istus kapos ülekuulamisel, saatis Mölder avalikkusele kirja, milles andis teada talle esitatud kahtlustusest, ja kadus seejärel ajakirjanike eest. Möldri tegemistest ööpäev enne on teada vaid see, et ta astus pärast läbiotsimist Isamaast välja. Seal sai ta olla vaid neli kuud, eelnevad 15 aastat oli ta kuulunud Keskerakonda. Kahtlustuse järgi esitas Mölder 2022. aasta lõpus, kui riigikogulased jagasid nn katuseraha, ettepaneku toetada Kõo jahiseltsi 25 000 euroga. See läks läbi ja raha maksti välja, millegipärast küll alles tänavu jaanuaris.