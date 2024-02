Uuring: iga kolmas kõne on hädaabinumbrile tehtud ekslikult

Statistika kohaselt on ekslikult tehtud kõnede arv viimase kolme aastaga tõusnud ning oma roll selles on tehnoloogia arengul. Kõnekaim näide isehelistavatest nutiseadmetest on läinud aasta juunist, mil Euroopa Hädaabinumbri Assotsiatsioon teavitas, et teatud Android telefonide uuendusega ilmnes probleem, mis põhjustas inimese teadmata kõnesid hädaabiliinidele üle maailma ajal, kui telefon oli taskus või kotis.