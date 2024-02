PPA esimene ohuteavitus jõudis kohale hilinemisega ja liiga paljudele

11 sõidukit sattus Lagedi lähedal Tallinna ringteel ahelavariisse hommikul kella 7 ja 8 vahel. Ohuteade õnnetuse kohta ja soovitus Lagedi ümbruses ringteed vältida saadeti kümne kilomeetri raadiuses viibivatele mobiiltelefonidele. Tagantjärele tunnistavad asjaosalised, et nii mõnigi asi läks seekord viltu, aga sellest võetakse õppust ja järgmine kord ollakse targemad. Põhja prefektuuri operatiivjuht Taavi Kirss ütles Postimehele, et politsei- ja piirivalveamet (PPA) kasutas ohuteavitust reaalse juhtumi puhul üleeile esimest korda. «Ideest kuni sõnumi reaalse väljasaatmiseni on vaja läbida mitu sammu, mis kõik võtavad aega. Alates suhtlusest häirekeskuse kolleegidega, kes on sõnumi väljasaatjad, teksti kokkupanemisest ja tõlkimisest kuni ohuala määramiseni ning muude tehniliste aspektideni,» rääkis Kirss.