Luubi all ⟩ Kuidas ma osalesin kaubavahetuses Venemaaga

Tespi annab oma olemasolust teada vaid väikese kollase ukse juurde asetatud reklaamtahvliga, kuid need, kes teadma peavad, teavad nagunii. Suur osa Tespis müüdavast kaubast tuleb nimelt Venemaalt. Mitmed tooted – kuid samas sugugi mitte kõik produktid – on võrreldes Eesti tavaliste toidupoodidega ka väga odavad. Pea kohe pärast sisenemist – põrand on värskelt märja lapiga üle tõmmatud – püüavad pilku kartulikrõpsud «Meie kartul» ja «Vene kartul». Oma tootjamaad nad ei salga. «Vene kartul» on krõpsupakile kirjutatud suurelt ja kirillitsas ning pisut allpool kiidetakse, et tegemist on «super tšipsidega». Krõpse on võimalik saada grillkanamaitselistena või «teravana» ning 50-grammine pakk maksab 67 senti. Igale pakile on kleebitud ka väike eestikeelne leheke tootekirjeldusega ning kuigi tekstiridadel on kõrgust alla millimeetri – lugemiseks on tõepoolest vaja tugevat luupi –, on kõik vajalik kirjas. Alustades teavitusest, et krõpsud sisaldavad amorfset ränidioksiidi, maltodekstriini ja küllastunud rasvhappeid kuni kohustusliku lauseni «Parim enne: vaata pakendilt» ja tootjamaani (Venemaa).