Nädala vastaja ⟩ Tõnis Oja: inimesed ei investeeri ilma pensionifondideta

Kas majandusest räägitakse ja kirjutatakse liiga palju ja negatiivselt? Ei tea, kas just negatiivselt, aga minu meelest makromajandusest kirjutatakse küll üllatavalt palju. Kui mõni analüütik piuksu ütleb, kohe on uudis. Kui olukord on kehv, siis kirjutatakse negatiivses võtmes, kui ei, siis positiivses võtmes. Kas palgatööga saab rikkaks? Palgatööga võib saada üsna jõukaks. Kui läheb hästi, siis rahalist sõltumatust on võimalik saavutada, kuna keskmise palga tase on juba nii kõrge. Mis on investeerimise juures kõige huvitavam? Ettevõtete lood. Kas sul on lemmikaktsia ja palju sa oled sellega teeninud? Apple. Olen teeninud väga palju, tootlus on kümned tuhanded protsendid.