Fjuki sõnul on katuserahasid aastakümneid saatnud ühiskonnas kriitika. «Ja mitte selle pärast, et raha tuulde loobitaks, sest enamasti leiab see raha ju õige kasutaja. Kriitika tuleneb sellest, et suures osas on tegemist mõjuvõimuga kauplemisega, häälte ostmisega, tõsist korruptsiooniohtu sisaldava tegevusega,» rääkis Fjuk. «Ja siis öeldakse meile riigikogust, et vastutab fraktsioon. Huvitav, mille eest ja kuidas see fraktsioon vastutab?» lisas ta, viidates Isamaa liikme Aivar Koka sõnadele vastsele Isamaa liikmele Tõnis Möldrile esitatud kahtlustuse kohta.