Keskerakond tahab automaksu asemel pangamaksu

Avalduses seisab, et Eesti elanik maksab oma pangale tunduvalt rohkem kui sama panga Rootsi klient ning see suurendab kodanike finantskoormust, süvendab sotsiaalset ebavõrdsust ja piirab finantsteenuste kättesaadavust. «Riigieelarve kontekstis võrdub pankade kasum peaaegu kolme protsendiga, mis on omakorda võrreldav meie kaitsekulutustega. Samal ajal puuduvad riigil vahendid olulisteks investeeringuteks, nagu õpetajate või päästjate palgatõus, teedeehitus ja meditsiin. See on vastuvõetamatu olukord, millele tuleb leida lahendus,» lisas Korobeinik.