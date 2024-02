Tallinn hoiatab: esmaspäeval ja teisipäeval tuleb valmis olla jäävihmaks

Linnavalitsus on Sveti sõnul pannud lepingupartneritele südamele, et prioriteediks on ühistranspordi peatuste, tõusude, treppide, ülekäiguradade ning eriti laste- ja tervishoiuasutusteni viivate teede tähtaegne ja nõuetele vastav hooldus. «Kuid ka kõigi nende meetmete juures võib teedele kiiresti tekkida ülimalt libe jääkiht, seega palume nii jalgsi kui ka autoga liiklemisel olla igal juhul väga ettevaatlik ja jälgida ilmateadet,» ütles Svet.