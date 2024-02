Eesti muusikud külastavad Iraagis missioonil olevaid kaitseväelasi

«Küll aga on sellegipoolest tegemist üpris eriilmeliste kogemustega,» märkis Paia. «Ülimalt hea meel on mul selle üle, et meid Púr Múddi poistega niivõrd hästi siin vastu on võetud ja meie kaitseväelased oma igapäevategevustega ka meid paremini kurssi viivad. Eriti kihvt oli lasketiirus käia ja kätt harjutada erinevate relvadega. Kuulipildujat ikka naljalt ei õnnestu tsiviilisikutel käsitseda ning võttes arvesse üleüldist geopoliitilist olukorda, siis leian, et sellised kogemused tulevad igati kasuks. Enim muidugi loodan, et suudame üheskoos Púr Múddiga meie kaitseväelastel enda siinviibimisega natukengi tuju tõsta.»