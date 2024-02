Täna kell 11 alanud istung kestis kaks tundi ning 1. jalaväebrigaadi ülema asumisele kaitseväe tüüri juurde vastuseisu ei olnud. EKRE esindaja Leo Kunnase sõnul ei tekkinud kellelgi isegi kõhklust, kas võiks tema kandidatuuri hääletusele panna. «Oli näha, et Merilo oli põhjalikult valmistunud,» märkis Kunnas ning tõi välja, et võrreldes kõikide teiste kandidaatidega on Merilol kõige rohkem vahetut sõjalist kogemust, mis praegusel ajal võib olla määrava tähtsusega.