Vene sõjaväereform suurendab oluliselt vägede hulka Eesti piiridel

Venemaa kaitseminister kuulutas reformi välja 2022. aasta lõpus

2022. aasta lõpus teatas Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu plaanist muuta Venemaa relvajõudude sõjalis-administratiivset jaotust, reformida sõjalist juhtimist, formeerida pea kõigis väeliikides juurde täiendavaid üksusi ja väekoondisi ning suurendada isik- koosseisu 1,5 miljoni sõjaväelaseni. Ambitsioonikate ümberkorralduste elluviimiseks on planeeritud kolm-neli aastat. Sõjaväe reformi esitleti vastusena NATO laienemisele.

Esiteks likvideeritakse juhtimisreformi käigus ühendatud strateegilised väejuhatused ning naastakse väeliikide- ja eriväeliikide põhise juhtimismudeli juurde. Vene Vaikse ookeani, Musta mere ja Balti laevastik, mis omal ajal viidi ühendatud strateegiliste väejuhatuste koosseisu, on tagasi toodud Vene mereväe otsealluvusse; reformide käigus Vene Põhjalaevastiku baasil moodustatud ühendatud strateegiline väejuhatus on likvideeritud ja viidud hariliku laevastikuna tagasi mereväe koosseisu. Õhu- ja õhukaitsearmeed on viidud sõjaväeringkondade koosseisust õhu- ja kosmosevägede väejuhatuse juhtimise alla ning sõjaväeringkonnad toimivad edasi territoriaalsete väejuhatustena.