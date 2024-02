Venemaa mürsutoodang oli juba aasta tagasi sama suur kui Euroopa ja USA oma kokku

On peaaegu kindel, et lääneriikidest imporditud moona tarned Ukrainale 2024. aastal ei suuda pidada sammu Venemaa tarnetega oma relvajõududele. epa11016126 A Ukrainian serviceman of the 22nd Mechanized Brigade shows a crate with artillery shells at their position near the frontline city of Bakhmut, eastern Ukraine, 07 December 2023. Russian troops entered Ukrainian territory in February 2022, starting a conflict that has provoked destruction and a humanitarian crisis. EPA/MARIA SENOVILLA

Foto: MARIA SENOVILLA / EPA / SCANPIX