ETTEVAATUST ⟩ Politsei: jäävihm on kaasa toonud ootamatu libeduse

Libedad tänavad. Pilt on illustreeriv.

Keskkonnagentuur on edastanud tänaseks õhtuks, eelolevaks ööks ja homseks jäävihma ja lumesaju hoiatuse, mistõttu on teeolud kohati väga keerulised. Hoiatuse on saanud mitmed maakonnad üle Eesti - Põlva-, Võru, Viljandi-, Pärnu ja ka Saare maakond.