Ministeerium tahab väikegümnaasiumid kinni panna

Haridusministeerium on alustanud omavalitsustega läbirääkimisi, kuidas lõpetada vastuvõtt omavalitsuste hallatavatesse vähem kui saja õpilasega gümnaasiumidesse. Esimesena on sihikul 17 gümnaasiumi, kus õpib alla 40 õpilase. Üks neist on 37 õpilasega Värska gümnaasium. Direktor Liina Palu rõhutab aga, et lähimatest riigigümnaasiumidest üle 40 kilomeetri kaugusel asuv gümnaasium on oluline mitmes mõttes. «Oleme väga eripärases olukorras, elame-toimetame unikaalses kultuuriruumis,» viitas ta seto kultuurile, millega köidetud ettevõtlusõppe poolest on Värska gümnaasium tuntud. «Et siin säiliks elu, on oluline meie noored võimalikult tihedalt siduda selle paikkonnaga,» argumenteeris Palu. «Meie vallas tehtud haridus­uuringust tuli välja, et need õpilased, kes on lõpetanud gümnaasiumi, on rohkem valmis panustama meie piirkonna ellu. Nad tulevad kas kodukohta tagasi elama või on valmis panustama vabatahtliku tööga. Põhikooli lõpetajad lähevad ära ja nende side kodukohaga on oluliselt väiksem.»