Abilinnapea Vladimir Svet sõnul ei nõustu ta väitega, nagu piirataks kesk- ja südalinnas kiirust praegusega võrreldes liiga järsult. «Tõime tõesti paaril kesklinna tänaval piirkiirused alla – sõltuvalt asukohast on nüüd lubatud sõita 30 või 40 km/h. Oleme rääkinud sellest plaanist pikemalt ning soovin ka meelde tuletada, et paljudes kohtades kesk- ja südalinnas kehtib juba mitu aastat piirkiirus, mis jääb alla 50 km/h,» ütles ta Postimehele. «Kesklinna näol ei ole tegemist läbisõiduhooviga, vaid see on koht, kus inimesed käivad tööl ja lapsed koolis.»